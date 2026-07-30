اجتماعات تكشف ملفات المرحلة المقبلة.. ما الذي تبحثه ليبيا داخل البرلمان الإفريقي؟

بحث عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي مع رئيس البرلمان الإفريقي الدكتور فاتح بوطبيق عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات البرلمانية الإفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن اللقاء ضم رئيس لجنة القواعد والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي صالح قلمة يسكو، ومقرر المجموعة الإقليمية لدول شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي عبد القادر حسن يحيى، وعضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الإفريقي سالم مسعود قنان، إضافة إلى عضو لجنة التعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية أسماء الخوجة.

وناقش الاجتماع آليات تطوير العمل داخل البرلمان الإفريقي، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون بين مجلس النواب الليبي والمؤسسة التشريعية القارية، بما يدعم التنسيق البرلماني ويخدم المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وتناول اللقاء كذلك الملفات المرتبطة بدور البرلمانات الإفريقية في دعم التواصل بين الدول، وتعزيز العمل التشريعي المشترك، بما يواكب التحديات السياسية والتنموية التي تواجه القارة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل البرلماني بين ليبيا والمؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي، وتعزيز مشاركة ممثلي مجلس النواب الليبي في النقاشات المتعلقة بالعمل التشريعي والتعاون القاري.

ويُعد البرلمان الإفريقي إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي، ويهدف إلى تعزيز المشاركة البرلمانية في القضايا التي تهم القارة، ودعم التنسيق بين ممثلي الدول الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، بحث رئيس لجنة القواعد والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي وعضو مجلس النواب الليبي صالح قلمة يسكو مع رئيس البرلمان الإفريقي الدكتور فاتح بوطبيق التحضيرات الخاصة بورشة العمل المخصصة لإجراء تعديلات على النظام الأساسي للبرلمان الإفريقي.

وأوضح مجلس النواب الليبي أن الاجتماع عُقد في مكتب رئيس البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند، بحضور نائب رئيس لجنة القواعد والامتيازات والانضباط عبد الرحيم حامد، وعضو اللجنة يسري البواب، ومستشار رئيس البرلمان الإفريقي محمد السقراس.

وتطرقت المناقشات إلى التحضيرات الخاصة بورشة العمل المرتقبة، والتي تهدف إلى دراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبرلمان الإفريقي، ضمن الاستعدادات للدورة التشريعية المقبلة المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري.

وأكد المشاركون أهمية تطوير الإطار التنظيمي للمؤسسة التشريعية الإفريقية، بما يعزز كفاءة عملها ويرفع مستوى الأداء البرلماني والمؤسسي، ويساعدها على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.