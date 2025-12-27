لقاء حاسم بين «ترامب ونتنياهو».. شيخ الأزهر يوجه نداء عالمياً لإنقاذ سكان غزة

كشف موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن عدة مبادرات كبيرة تتعلق بقطاع غزة مطلع يناير المقبل، في خطوة ترتبط بشكل مباشر بنتائج لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمقرر عقده الاثنين المقبل في ولاية فلوريداً.

ونقل الموقع عن مسؤولين داخل البيت الأبيض أن هناك قناعة متزايدة بأن نتنياهو يعرقل مسار التسوية السياسية، وسط مخاوف من توجهه نحو استئناف الحرب ضد حركة حماس، بما يهدد فرص التهدئة القائمة حاليًاً.

وفي المقابل، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبني موقف أكثر تشددًا حيال غزة، رغم الخلافات القائمة بينه وبين فريق ترامب المعني بالملف الفلسطينيً.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعمل على الإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية ديمقراطية، إلى جانب إنشاء قوة استقرار دولية في قطاع غزة، في أقرب وقت ممكن، مع بحث عقد اجتماع لما يُعرف بمجلس السلام الذي يترأسه ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لاحقًا خلال يناير المقبلً.

وفي سياق متصل، يقود مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب غاريد كوشنر، تحركات دبلوماسية مكثفة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، والتي تشمل نزع أسلحة حركة حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزةً.

ووفق مصدر مطلع، أبدى نتنياهو تحفظه على أفكار ويتكوف وكوشنر، خاصة تلك المتعلقة بنزع سلاح حماس، وذلك خلال اجتماع جمعه مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، حيث شدد المصدر على أن أي تقدم في عملية السلام يبقى مرهونًا بموافقة نتنياهوً.

ووصف مسؤول إسرائيلي رفيع اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو بأنه اجتماع حاسم، في ظل غموض موقف الرئيس الأمريكي، وما إذا كان سينحاز لرؤية مستشاريه أو لمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مستقبل غزةً.

ونقلت أكسيوس عن مصادر مقربة من ترامب حالة إحباط داخل دائرته الضيقة من خطوات نتنياهو، والتي يعتبرها مستشارو الرئيس تقويضًا للهدنة وعرقلة لمسار التسوية السياسيةً.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وغاريد كوشنر، وستيف ويتكوف فقدوا الثقة في نتنياهو، في وقت لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفظ بعلاقة إيجابية معه، مع رغبته في رؤية تقدم أسرع في ملف غزةً.

وفيما أكد مسؤولون إسرائيليون وجود فجوات واضحة بين نتنياهو وكل من ويتكوف وكوشنر، أوضحوا أن وزير الخارجية ماركو روبيو أقرب إلى موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في عدد من القضايا المتعلقة بالملف الأمنيً.

وأضاف مسؤول آخر في البيت الأبيض أن الجانب الإسرائيلي بدأ يظهر ترددًا حيال تنفيذ خطة السلام المكونة من عشرين بندًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ الاتفاق في غزة يواجه تحديات كبيرة، تتفاقم بفعل خطوات إسرائيلية تزيد المشهد تعقيدًاً.

شيخ الأزهر يطلق نداء عالمياً لإنقاذ سكان غزة من البرد القارس بعد عامين من الحرب

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لإنقاذ سكان قطاع غزة الذين يواجهون موجة من الطقس القارس، بعد عامين من الحرب الإسرائيلية التي دمرت معظم البنية التحتية في القطاع.

وقال الطيب عبر حسابه على فيسبوك: “ما تشهده غزة من ظروف مناخية قاسية هو اختبار حقيقي لضمير الإنسانية؛ فأبرياء نجوا من عدوان وإبادة لا يحتملها بشر يواجهون اليوم أمطارًا وعواصف وبردًا شديدًا، بينهم أطفال لا يجدون ما يقيهم قسوة الشتاء”.

وأضاف أن “هذا المشهد الأليم يضع العالم كله أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة: إما تضامن حقيقي لإنقاذهم، وإما مشاركة في تعميق آلامهم وجراحهم”.

وتعيش أكثر من مليوني فلسطيني في غزة ظروفًا مناخية قاسية، وسط تدمير أكثر من 85% من المساكن، فيما يقيم كثير منهم في خيام، وتزداد معاناتهم بسبب البرد القارس والأمطار الغزيرة وانعدام مقومات العيش الكريم.