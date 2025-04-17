لقاء مصري سعودي لتفادي أزمة الحجاج وتطوير الترتيبات المستقبلية

عقد السفير المصري لدى السعودية، إيهاب أبو سريع، لقاءً مع وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، “لمناقشة الإجراءات اللازمة لتحسين ترتيبات موسم الحج القادم، بما يضمن تفادي الأحداث المؤسفة التي وقعت في الموسم السابق”.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، “استعرض السفير أبو سريع الخطوات التي اتخذتها مصر لضمان سلامة الحجاج المصريين، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لإدارة أزمة الحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ عقوبات صارمة بحق الشركات المخالفة لتجنب أي تجاوزات مستقبلاً”.

وفي إطار اللقاء، أكد وزير الداخلية السعودي، “على عمق الروابط التاريخية بين مصر والسعودية، وأشاد ببرامج التعاون المشتركة بين الوزارتين، كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق خلال الفترة المقبلة للتغلب على أي عقبات قد تواجه الحجاج المصريين”.

وتأتي هذه الجهود “في أعقاب الموسم السابق، الذي شهد وفاة مئات الحجاج المصريين من غير المسجلين رسميًا، نتيجة موجة الحر الشديدة وغياب الخدمات الأساسية من قبل بعض الشركات السياحية، أو بسبب سفرهم بشكل فردي خارج نطاق بعثة الحج الرسمية”.

وأصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، “توجيهات بضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد الشركات المسؤولة عن تسفير الحجاج بطرق غير شرعية، مع وضع قواعد واضحة لمنع تكرار مثل هذه الحالات”.

وكان بيان مجلس الوزراء المصري أوضح سابقًا أن “تجاوزات بعض شركات السياحة، التي استخدمت تأشيرات زيارة شخصية لتنظيم رحلات حج غير شرعية، أدت إلى تعرض الحجاج لإجهاد وظروف غير إنسانية بسبب افتقارهم إلى الخدمات الأساسية، كما أدت إلى وفاة مئات الحجاج المصريين”.

وكانت “شنت السلطات المصرية حملة موسعة لملاحقة الشركات الوهمية وغير المرخصة، وإحالة المخالفين إلى القضاء لضمان حماية الحجاج في المستقبل”.