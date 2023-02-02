للاتفاق على تطبيع العلاقات.. وفد إسرائيلي يصل الخرطوم

أفادت مصادر في الحكومة السودانية لوكالة “رويترز” بأن وفدا إسرائيليا وصل اليوم الخميس إلى العاصمة الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الرحلة كانت جزءا من تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل، وشملت نقاشا حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات وتوقيعه.

هذا ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين، لكن مكتب وزير الخارجية إيلي كوهين قال إنه سيعقد في المساء مؤتمرا صحفيا “عند عودته من زيارة دولة تاريخية”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بأن طائرة إسرائيلية هبطت اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

ووفقاً للصحفية، فقد هبطت طائرة إسرائيلية في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الخميس، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، بأن “طائرة إسرائيلية تحمل الاسم ( 4 إيكس- سي يو زد) أقلعت من مطار بن غوريون شرق تل أبيب فجرا وتوجهت إلى السودان، قد هبطت في العاصمة الخرطوم”.

وأشارت هيئة البث إلى أن “هذه الزيارة تأتي على خلفية الأنباء عن استعداد السودان للتوقيع على (اتفاقيات أبراهام) للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول إسرائيلي بارز، قوله إن “السودان يستعد للتوقيع على اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل”، مضيفا بأن الاتصالات الجارية بين إسرائيل والسودان تتم بوساطة أميركية، وأن هذه الاتصالات حققت تقدماً ملموساً بين الجانبين يبشر بقرب التوقيع على (اتفاقات أبراهام).

وأضافت الصحيفة، بأن “العلاقات الجيدة بين القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية والسلطات العسكرية في السودان أحيت الجهود من جديد”. وكان السودان قد أعلن في أكتوبر من عام 2020 عن نيته الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، لكنه امتنع عن ذلك بعد وقوع انقلاب عسكري تسبب بتوقف الاتصالات العلنية بين البلدين.

يُذكر أن السودان وافق على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق عام 2020 بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب.