للدفع نحو الانتخابات.. توافق قطري تركي بشأن الأزمة في ليبيا

أكد وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني الجمعة، وجود توافق في وجهات النظر مع تركيا في القضايا الدولية المختلفة من بينها الوضع في ليبيا وسوريا.

وأكّد آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على موقف بلاده ثابت تجاه أهمية وحدة الأراضي الليبية وإنهاء الانقسام في أسرع وقت ممكن، وتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات وفق القواعد الدستورية والقانونية التوافقية.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي إنّهم يتابعون الوضع باهتمام في ليبيا ويدفعون مع الجانب القطري نحو إرساء الاستقرار والدفع بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا.