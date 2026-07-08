للمرة الأولى منذ قرن.. أمريكا تصدر «عملة معدنية» غير دائرية

أعلنت دار سك العملة الأمريكية إصدار أول عملة معدنية غير دائرية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، خلال يوليو الجاري، احتفالًا بالذكرى 250 لاستقلال البلاد.

وقالت دار سك العملة الأمريكية في بيان إن العملة التذكارية الجديدة تحمل اسم “جرس الحرية”، وجرى إصدارها بكميات محدودة تكريمًا للذكرى السنوية لتأسيس الولايات المتحدة، لتصبح أول عملة معدنية بتصميم غير دائري في العصر الحديث للبلاد.

وصُممت العملة على شكل جرس الحرية، أحد أبرز الرموز التاريخية الأمريكية، وتحمل على وجهها الأول نقوشًا تتضمن كلمة “الحرية” (Liberty) والعبارة التقليدية “بالله نتوكل” (In God We Trust).

أما الوجه الآخر للعملة فيحمل صورة مبنى ساحة الاستقلال في مدينة فيلادلفيا، وهو الموقع الذي شهد اعتماد إعلان الاستقلال الأمريكي، كما كان يوجد فيه جرس الحرية. وتحيط بالمبنى عبارات “الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتطرح دار السك العملة بثلاثة إصدارات مختلفة:

إصدار ذهبي بعيار 9999 ووزن 28 غرامًا، بسعر 19.600 دولار.

إصدار ذهبي بعيار 9999 ووزن 14 غرامًا، بسعر 10.050 دولارات.

إصدار فضي بوزن 14 غرامًا، بسعر 750 دولارًا.

وحددت دار سك العملة الأمريكية إنتاج 2026 قطعة فقط من كل إصدار، على أن يبدأ طرحها للبيع في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم 16 يوليو 2026، مع وضع شرط شراء قطعة واحدة فقط لكل عائلة عبر الموقع الإلكتروني للدار.

وتعد هذه العملة أول إصدار أمريكي غير دائري منذ أكثر من قرن، إذ يعود آخر إصدار من هذا النوع إلى عام 1915، عندما طرحت الولايات المتحدة عملة خاصة بمناسبة معرض “بنما – المحيط الهادئ” الدولي في سان فرانسيسكو، وكانت مصنوعة من الذهب بنسبة 90% ومصممة على شكل مثمن.

وتأتي العملة الجديدة ضمن الإصدارات التذكارية التي تطلقها الولايات المتحدة لإحياء مرور 250 عامًا على إعلان استقلالها عام 1776.