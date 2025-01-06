للمرة الثالثة على التوالي.. «باريس سان جيرمان» يتوّج بكأس السوبر الفرنسي

توج نادي باريس سان جيرمان بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، للمرة الثالثة تواليا، على حساب فريق موناكو بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل المهاجم عثمان ديمبلي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد27 محاولة كانت للفريق الباريسي قبل تسجيل الهدف، تسع منها على المرمى، لكنه لم يستفد منها قبل أن يلعب فابيان رويز تمريرة متقنة إلى ديمبلي الذي وضعها في الشباك.

وواجه سان جيرمان، بطل الدوري الموسم الماضي، وصيفه موناكو بعد أن فاز الفريق الباريسي بالثنائية المحلية.

وتوقف رصيد نادي موناكو عن لقبين فقط فاز بهما في عامي (1961 و1985) حينما كانت تعرف باسم تحدي الأبطال.

وخاض فريق باريس سان جيرمان مباراة كأس السوبر الفرنسي، بصفته بطلا للدوري المحلي (ليغ1) وكأس فرنسا في الموسم الماضي.

في حين شارك نادي موناكو في نهائي السوبر باعتباره وصيفا لبطولة الدوري.

هدف |

عثمان ديمبيلي يحرز الهدف القاتل في الوقت بدل الضائع

باريس سان جيرمان 1-0 موناكو #كأس_السوبر_الفرنسي#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/3AG3nc1Osk — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 5, 2025

صافي سالات داوها عشران حكيمي 🤩🇲🇦



باريس سان جيرمان يتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على حساب موناكو بهدف نظيف 🏆#كأس_السوبر_الفرنسي | #كأس_الأبطال pic.twitter.com/dlRcAkjBVY — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 5, 2025