للوقاية من كورونا.. بلدية طرابلس المركز تُطالب بفرض حظر التجول

أشارت الرسالة إلى عدم استجابة المواطنين للإجراءات الاحترازية. [بلدية طرابلس المركز]

طالبت بلدية طرابلس المركز، بإعلان حظر التجول في فترات محدودة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، واستناداً إلى قرار إعلان حالة الطوارئ.



جاء ذلك في رسالة وجهها عميد البلدية عبد الرؤوف بيت المال إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وحثت الرسالة المجلس الرئاسي على اتخاذ إجراء الحظر في أقرب وقت ممكن حفاظا على سلامة المواطن.

كما أشارت الرسالة إلى عدم استجابة المواطنين للإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة بشأن تدابير الأمان والوقاية من فيروس كورونا.

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