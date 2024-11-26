لليوم الثاني.. إسرائيل تقصف مواقع في سوريا

لليوم الثاني على التوالي، قصفت إسرائيل عددا من النقاط بريف حمص الغربي في سوريا.

وقال مصدر عسكري: “حوالي الساعة 10 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً موقعين في ريف حمص ما أدى إلى وقوع خسائر مادية”.

وأكدت إذاعة “شام إف إم”، أن “العدوان استهدف منطقتي الأمينية شمال حمص وأم حارتين غرب حمص”.

وأمس، استهدف قصف إسرائيلي جسري الجوبانية والدف في منطقة القصير على الحدود السورية مع لبنان.

أكدت وكالة سانا، “وقوع “أضرار في جسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية جراء عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي”.

من جانبها ذكرت صحيفة “الوطن” السورية أن “غارات إسرائيلية استهدفت منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية”.

وكتبت إذاعة “شام إف إم”: “العدوان استهدف أيضا جسور الحضور ومطربة والحوش عند الشريط الحدودي السوري اللبناني”.

وفي ذات السياق، “أصيب أمس 4 أشخاص جراء استهداف حافلة عسكرية بعبوة ناسفة زرعت على جانب طريق حمص مصياف قرب مفرق قرية المحناية بالريف الشمالي الغربي لمحافظة حمص السورية”.

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن اعتداء إرهابيا بعبوة ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكري على طرق حمص مصياف ما أدى إلى وقوع إصابات.

هذا و”رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2024 نحو 148 استهدافًا إسرائيليًا للأراضي السورية، شملت 122 ضربة جوية و26 برية، وأسفرت الهجمات الإسرائيلية خلال العام الجاري عن مقتل 284 من العسكريين وإصابة 230 آخرين بجروح متفاوتة.