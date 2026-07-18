لماذا أصبح كيليان مبابي «الديكتاتور» في مونديال 2026؟

لم يكن لقب “الديكتاتور مبابي” الذي يلاحق النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال كأس العالم 2026 نتيجة تصريح سياسي أو موقف مثير للجدل، بل بدأ من قصة ساخرة مرتبطة بشطيرة كباب، قبل أن يتحول إلى واحدة من أكثر الظواهر انتشارًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال البطولة.

ويعيش قائد المنتخب الفرنسي مرحلة استثنائية في مسيرته، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ليس فقط بسبب مستواه داخل الملعب، بل أيضًا بسبب حجم تأثيره داخل الأندية والمنتخب الفرنسي، وهو ما جعل شخصيته مادة خصبة لصناعة النكات والمقاطع الساخرة.

وبدأت قصة لقب “الديكتاتور مبابي” في مارس 2024، عندما دخل مبابي في خلاف قانوني مع محمد هني، وهو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي وأحد مشجعي نادي مارسيليا، بعدما تلقى الأخير خطابًا من محامية اللاعب يطالبه بالتوقف عن استخدام اسم مبابي في وصف إحدى شطائر الكباب التي كان يبيعها.

وكان وصف الشطيرة يتضمن عبارة تشير إلى أنها “مستديرة مثل جمجمة مبابي”، الأمر الذي دفع هني إلى نشر مقطع فيديو قال فيه إن النجم الفرنسي “حوّل اسمه إلى ديكتاتورية”، لتنتشر العبارة سريعًا عبر الإنترنت.

ومع تزامن ذلك مع الجدل الذي كان يحيط بدور مبابي داخل نادي باريس سان جيرمان، بدأت صورة “الديكتاتور مبابي” بالانتشار بشكل أكبر، بعدما ربط بعض المتابعين بين نفوذه داخل النادي والقرارات المتعلقة بالتعاقدات والمدربين ورحيل بعض النجوم، من بينهم البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما ساهمت بعض المواقف الرياضية في تعزيز الصورة الساخرة، من بينها الخلافات المتعلقة بتنفيذ ركلات الجزاء، وردود فعله عند استبداله، إضافة إلى الانتقادات التي تحدثت عن علاقته ببعض زملائه، وهي أمور تحولت إلى وقود لصناعة الميمات على مواقع التواصل.

وبعد انتقاله إلى ريال مدريد، وجد صناع المحتوى مادة جديدة لتوسيع قصة “مبابي الديكتاتور”، إذ انتشرت منشورات ساخرة تزعم وجود خلافات بينه وبين زميله الإنجليزي جود بيلينغهام، أو رفضه التعاون مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، أو تأثيره في قرارات النادي الإسباني، لكن مع انطلاق كأس العالم 2026، تجاوزت الظاهرة حدود المزاح التقليدي، وتحولت إلى واحدة من أبرز ميمات البطولة.

وانتشرت مقاطع مصممة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تظهر مبابي في صورة جنرال عسكري، أو جالسًا على عرش داخل الملعب، أو محاطًا بشخصيات سياسية عالمية، إضافة إلى تركيب وجهه على صور شخصيات تاريخية مرتبطة بالسلطة والقيادة.

واستندت بعض هذه المقاطع إلى مواقف حقيقية، مثل ظهوره وهو يوجه العاملين أثناء معالجة أرضية الملعب، أو إعطاء تعليمات لزميله بشأن شارة القيادة، أو احتفال المدرب الفرنسي ديدييه ديشان أمامه بعد تسجيله هدفين، وهي مشاهد جرى تضخيمها بطريقة ساخرة عبر الإنترنت.

ولم تقتصر الظاهرة على العالم الرقمي، إذ بدأ بعض الباعة في مدينة نيويورك بيع ملصقات ودبابيس تحمل عبارة “ديكتاتور مبابي”، كما ظهر مشجع من باراغواي بقميص يحمل صورة اللاعب بهذه الشخصية الساخرة.

ودفع انتشار اللقب مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان إلى التعليق عليه، إذ قال إن بعض الأشخاص ينظرون إلى مبابي باعتباره “ديكتاتورًا لا يفكر إلا في نفسه”، لكنه أكد في المقابل أن اللاعب “قائد نموذجي داخل الملعب وخارجه”.

أما مبابي نفسه، فتعامل مع الظاهرة بروح الدعابة، إذ استخدم لاعبو المنتخب الفرنسي لقب “موبوت” للسخرية منه، في إشارة إلى الرئيس الكونغولي السابق موبوتو سيسي سيكو.

كما انتشرت أغنية ساخرة بعنوان “كيليان مبابي ديكتاتور” أطلقها صانع محتوى إسباني مستوحاة من الميمات المنتشرة حول اللاعب، وتحولت إلى عمل واسع الانتشار على المنصات الرقمية، مع تأكيد صاحبها أن الهدف كان السخرية من حجم النفوذ الذي ينسبه البعض إلى مبابي، وليس توجيه اتهام حقيقي له.

ورغم الطابع الكوميدي للقصة، فإن خلف صورة “الديكتاتور” الساخرة يوجد جانب حقيقي يتعلق بحجم مسؤوليات مبابي داخل المنتخب الفرنسي، فمنذ حصوله على شارة القيادة، أصبح اللاعب الشخصية الأبرز في غرفة ملابس فرنسا، خاصة بعد رحيل عدد من نجوم الجيل السابق، وأصبح يؤدي أدوارًا تتجاوز حدود الملعب، من بينها التواصل مع الاتحاد الفرنسي بشأن بعض الملفات التي تخص اللاعبين.

وبحسب مصادر قريبة من المنتخب الفرنسي، يتولى مبابي الحديث مع المسؤولين حول قضايا مثل مكافآت اللاعبين وترتيبات العائلات خلال البطولات، كما يمثل زملاءه في النقاشات الداخلية.

وقال أحد المصادر لموقع “ذا أتلتيك” إن مبابي “يفعل الكثير من أجل المجموعة”، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع الاتحاد الفرنسي والمدرب ديدييه ديشان حول مختلف الأمور التي تخص الفريق.

وأضاف مصدر آخر أن مبابي “ليس ديكتاتورًا كما تصفه الميمات”، مؤكدًا أنه قائد يتحمل مسؤولياته ويسعى إلى دفع المنتخب إلى الأمام.

🔴 La société KMA, qui exploite les droits de Kylian Mbappé, 𝗠𝗘𝗧 𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗠𝗘𝗨𝗥𝗘 contre Mohamed Henni pour l’utilisation de son nom dans la description d’un plat de son kebab ! 😳 https://t.co/sUkPZETIVA pic.twitter.com/SM0twY5dzB — Vibes Foot (@VibesFoot) March 12, 2024

Remember he said this, don't let his agents get to you, you have an option now pic.twitter.com/RVFCKxfPgj — Meek (@meek__01) April 7, 2026

https://twitter.com/i/status/2038983788168974601\

Guys Wake Up 🚨

New Dictator Mbappe song has just dropped pic.twitter.com/57G39TuyD0 — ♡ (@krishuu_05) July 13, 2026