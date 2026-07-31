لماذا لا تختفي «البيانات والملفات» بعد حذفها؟

يعتقد كثير من مستخدمي الأجهزة والخدمات الرقمية أن الضغط على زر “حذف” يعني اختفاء الملفات والبيانات بشكل نهائي، إلا أن خبراء الأمن الرقمي يؤكدون أن الأمر أكثر تعقيدًا بكثير، وأن البيانات غالبًا لا تختفي مباشرة بعد حذفها، بحسب صحيفة “إندبندنت”.

فعندما ينقل المستخدم ملفًا إلى سلة المحذوفات ثم يفرغها، لا يقوم النظام عادة بمحو البيانات من وحدة التخزين بشكل فوري، بل يغيّر حالة المساحة التي يشغلها الملف ويعيد تصنيفها على أنها متاحة لاستخدام جديد.

ويعمل النظام على تحديث سجلات موقع الملف داخل وحدة التخزين، بحيث لا يعود الجهاز قادرًا على الوصول إليه بالطريقة المعتادة، لكن محتوى البيانات نفسه يبقى موجودًا إلى حين استبداله ببيانات جديدة تكتب فوق المساحة نفسها.

ولهذا السبب، يمكن في بعض الحالات استعادة الملفات المحذوفة باستخدام برامج متخصصة لاسترجاع البيانات، ما يعني أن عملية الحذف التقليدية لا توفر دائمًا حماية كاملة للمعلومات الشخصية أو الملفات الحساسة.

وتشير دراسات إلى أن طريقة شرح شركات التكنولوجيا لآليات حذف البيانات تكون أحيانًا غير واضحة للمستخدمين، ما يسبب حالة من الالتباس بشأن المصير الحقيقي للمعلومات المحذوفة، سواء داخل أنظمة التشغيل أو منصات التواصل الاجتماعي أو الخدمات الرقمية المختلفة.

ومن أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا اعتقاد بعض المستخدمين أن حذف تطبيق من الهاتف يؤدي تلقائيًّا إلى حذف الحساب المرتبط به، بينما يبقى عدد كبير من الحسابات الرقمية نشطًا أو مخزنًا دون استخدام، وهي حسابات تعرف باسم الحسابات الخاملة أو “الزومبي”.

وتشكل هذه الحسابات غير المستخدمة خطرًا على الخصوصية، لأنها قد تحتوي على معلومات شخصية وصور وبيانات مالية أو سجلات استخدام، ما يجعلها هدفًا محتملًا للاختراق أو الاستغلال.

وتشمل هذه الحسابات خدمات التسوق الإلكتروني، ومنصات التخزين السحابي، وتطبيقات المواعدة، والمنصات المالية، وخدمات البث الرقمي، حيث يستمر تخزين بيانات المستخدمين حتى بعد توقفهم عن استخدام تلك الخدمات.

وفي المقابل، يعاني بعض الأشخاص من قلق شديد تجاه فقدان بياناتهم الشخصية، خاصة الصور والملفات والموسيقى، وهي حالة يطلق عليها اسم “diagraphephobia” أو الخوف من الحذف العرضي.

ورغم أن هذا المصطلح لا يمثل اضطرابًا نفسيًّا معترفًا به رسميًّا، فإن هذا القلق يدفع بعض المستخدمين إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة من البيانات دون تنظيم أو مراجعة، ما يزيد من احتمالات تعرضها للسرقة أو سوء الاستخدام.

وتزداد مشكلة حذف البيانات تعقيدًا مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد النماذج الذكية على كميات هائلة من البيانات خلال مراحل التدريب، بينما تصبح إزالة معلومات محددة من هذه النماذج بعد تعلمها تحديًا تقنيًّا معقدًا.

ويعرف هذا التحدي باسم “التعلم العكسي”، حيث يحاول الباحثون تطوير طرق تمكن الأنظمة الذكية من نسيان معلومات محددة دون الحاجة إلى إعادة بناء النموذج بالكامل، وهي عملية ما زالت تواجه صعوبات تقنية كبيرة.

ويبرز في هذا المجال تعارض بين الحقوق القانونية والقدرات التقنية، إذ تمنح قوانين حماية البيانات الأفراد حق طلب محو معلوماتهم الشخصية، إلا أن الشركات تواجه أحيانًا تحديات تقنية تمنعها من تنفيذ هذه الطلبات بصورة كاملة.

وتظهر هذه الفجوة بشكل واضح بين التشريعات الحديثة التي تطالب بحق المستخدم في النسيان الرقمي، وبين واقع البنية التقنية التي تجعل حذف البيانات من جميع المواقع والأنظمة أمرًا بالغ الصعوبة.

ولمحاولة معالجة هذه المشكلة، يطور باحثون في جامعة بريستول مفهوم “الحذف القابل للتفسير”، وهو نهج يهدف إلى جعل عمليات حذف البيانات أكثر وضوحًا وشفافية من خلال الإجابة عن ستة أسئلة رئيسية: ماذا يُحذف؟ وكيف يتم الحذف؟ ومتى يحدث؟ ومن يمتلك صلاحية التنفيذ؟ وأين توجد البيانات؟ ولماذا يجري حذفها بهذه الطريقة؟

ويهدف هذا النظام إلى منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في معلوماتهم الشخصية، وتحديد نوع الحذف المناسب، والتأكد من تنفيذه، مع توفير إمكانية استعادة البيانات في حال وقوع حذف غير مقصود.

ورغم أن هذا البروتوكول لم يعتمد بشكل رسمي حتى الآن، يرى الباحثون أنه يمكن أن يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستخدمين، ومساعدة الشركات على إثبات التزامها بقوانين حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية “GDPR”، التي تمنح الأفراد حق طلب محو معلوماتهم الشخصية.

وتحولت حماية البيانات الشخصية إلى واحدة من أكبر تحديات العصر الرقمي، مع توسع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد المعلومات محفوظة داخل الأجهزة فقط، بل أصبحت موزعة بين الخوادم والمنصات الرقمية والنماذج الذكية.

ومع هذا الانتشار الواسع للبيانات، أصبح التحكم الكامل في محو المعلومات أكثر تعقيدًا، ما يجعل فهم آليات الحذف الرقمي ضرورة أساسية لكل مستخدم يريد حماية خصوصيته في العالم الإلكتروني.