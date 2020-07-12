لماذا يمنع شرب القهوة في الطقس الحار؟

قالت إيرينا يارتسيفا، أخصائية المناعة والحساسية، “من الأفضل الحد من تناول القهوة أنه في الطقس الحار، حتى لا تضر الجسم. وتحدثت كيف يمكن “تجنب العواقب الوخيمة”.



وأضافت يارتسيفا: أن “كوب من القهوة للطاقة هو عادة لا تتغير من قبل العديد من الناس. وشرب القهوة بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، وهو أمر خطير بشكل خاص في الطقس الحار”.

وأوضحت الطبيبة: “لا توجد موانع ومؤشرات صارمة تتعلق بالقهوة في الطقس الحار، التأثير الرئيسي للقهوة هو تسريع التخلص من السوائل من الجسم. في الطقس الحار يكون خطرًا بشكل خاص يسبب الجفاف. لذلك، من المهم شرب كوب من الماء قبل أو بعد تناول القهوة. وبالطبع، راقب صحتك أثناء النهار”.

فمن الجدير تقليل كمية القهوة، في حالة إذا كان الشخص لديه نشاط بدني إضافي.

وأشارت يارتسيفا إلى أنه أثناء المجهود البدني مع التعرق، يتم فقدان الكثير من السوائل، في الحرارة أكثر. لذلك، تحتاج إلى شرب القهوة باعتدال، وحتى سوائل أكثر. إذا كان الشخص مصابًا بتحصي البول، وتلف الكلى، فإن هؤلاء الأشخاص لا ينصح بتناولهم أكثر من فنجان واحد من القهوة في اليوم”.

وقالت إيرينا يارتسيفا إنه لا يوجد فرق بين القهوة الساخنة والباردة. “لا يوجد فرق، لأن المادة الفعالة واحدة – إنها مادة الكافيين. في أي شكل تؤثر على الأحاسيس العامة. أوصي بشرب ما لا يزيد عن ثلاثة أكواب في اليوم. هذه هي كمية القهوة التي يمكن للشخص أن يستعيدها بالسوائل وهي غير قادرة على إلحاق الضرر به”.