لمنع تدفق المهاجرين.. سياسية إيطالية تدعو لدفع المال لليبيا

دعت الزعيمة القومية والمرشحة البارزة لرئاسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، إلى دفع المال لليبيا لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادها.

وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، قالت ميلوني إن أفضل طريقة لوقف تدفق المهاجرين إلى بلادها هي التوصل إلى اتفاق مع ليبيا مماثل للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تركيا عام 2016، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي المال لأنقرة لإيواء اللاجئين ومنعهم من محاولة الوصول إلى أوروبا.

وتجاهلت ميلوني المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في ليبيا، قائلة إن المنظمات الدولية يمكن أن تدير مخيمات اللاجئين وتساعد في تحديد طالبي اللجوء الشرعيين الذين سيتم إرسالهم بعد ذلك إلى دول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ووصل أكثر من 800 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ عام 2011، معظمهم عبر قوارب من شمال أفريقيا.

وتحتل ميلوني موقعا متقدما لتصبح رئيسة الوزراء المقبلة للبلاد، حيث من المتوقع أن يقود حزبها “إخوان إيطاليا” كتلة محافظة إلى فوز شامل في الانتخابات الوطنية التي ستجرى في 25 سبتمبر الجاري، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت ميلوني إنه سيتعين على الحكومة المقبلة مواجهة مشهد دولي سريع التغير، حيث تتحدى كل من روسيا والصين الغرب، مضيفة أنه تحت قيادتها، لن تكون إيطاليا “الحلقة الضعيفة” في التحالف الغربي، وفق قولها.