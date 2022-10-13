لمواجهة الصّين.. قمة أوروبية – أمريكية لتوحيد جهود الاستثمار الدولي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن قمة أوروبية – أمريكية لتوحيد جهود الاستثمار الدولي القائم على القيمة لمواجهة الصين.

وقالت دير لاين، في كلمة أمام مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيعقدان قمة ويعملان كفريق واحد لتطوير الاستثمار الدولي القائم على القيمة لمواجهة الصين”.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تغييرات مسار السياسة الصينية الخارجية وأنّ القمة ستعقد بهدف دفع أجندة الاستثمار القائمة على القيمة للعالم إلى الأمام مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت دير لاين أنّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والشركاء الآخرين ذوي التفكير المماثل يجب أن يتعاونوا لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية على أساس القيمة في أنحاء العالم، على سبيل المثال، من خلال دعم انتقال الطاقة النظيفة، أو الرعاية الصحية في البلدان النامية.

ويساهم هذا التعاون بإتمام استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى توجيه أكثر من 300 مليار يورو في الاستثمارات العامة والخاصة للمشاريع الرقمية والطاقة والنقل في أنحاء العالم، بحسب المصدر نفسه.

واستثمار القيمة هي طريقة استثمار تهدف إلى تحقيق أكبر حجم من الأرباح للمستثمر مع تقليل نسبة المخاطرة في الأسواق من خلال الاستثمار في الأسهم التي يتم تداولها في الأسواق بسعر يكون أدنى من قيمة السهم.