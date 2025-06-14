لمواجهة تحديات الحرب الحديثة.. الزعيم الكوري الشمالي يأمر بتعزيز ترسانة المدفعية

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى التوسّع في إنتاج قذائف مدفعية من “نوع جديد” بما يتماشى مع متطلبات الحرب الحديثة، وذلك خلال زيارة تفقدية أجراها لأحد المصانع الكبرى لصناعة الذخائر، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم زار المصنع أمس الجمعة، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والقدرة التشغيلية، إضافة إلى مشاريع التحديث المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي على ضرورة تعزيز القدرة الإنتاجية العسكرية لتلبية متطلبات استراتيجية الدفاع الوطني، مشيراً إلى أهمية “زيادة إنتاج قذائف قوية من نوع جديد تتوافق مع طبيعة الحروب الحديثة”.

وأكد كيم كذلك على ضرورة رفع مستوى الأتمتة في عملية التصنيع لتسريع وتيرة الإنتاج وتحقيق كفاءة أعلى في تلبية احتياجات الجيش، بحسب ما ورد في البيان الرسمي باللغة الإنجليزية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وسط تقارير استخباراتية غربية تفيد بتبادل أسلحة وذخائر بين البلدين، على وقع التوترات المتزايدة في عدد من بؤر الصراع الدولية.