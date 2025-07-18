لمواجهة تهديدات المنشآت الحيوية في العراق.. انطلاق عملية أمنية كبرى في صحراء الحضر

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، انطلاق عملية أمنية واسعة في صحراء الحضر غرب نينوى وصلاح الدين، بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف ميداني من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بمشاركة قيادات ميدانية من الحشد الشعبي وقيادات العمليات في المناطق المستهدفة.

وتهدف العملية إلى تفتيش مناطق شاسعة تشمل مخازن وأودية وكهوف، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة حول وجود تهديدات تستهدف القطعات الأمنية والمنشآت الحيوية، خصوصًا بعد الهجمات المتكررة على المنشآت النفطية ومحاولات استهداف قواعد ومعسكرات عسكرية.

وأكدت القيادة المشتركة في بيان أن هذه الاعتداءات تشكل خطرًا كبيرًا على أمن العراق واستقراره، وتقوّض جهود الإعمار والتنمية المستمرة. وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعبث بأمن البلاد أو يتعاون مع المخططين لهذه الهجمات، وسيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

في سياق متصل، تعرّض حقل “خورملة” النفطي في أربيل إلى استهداف بطائرتين مسيرتين يوم 14 يوليو، مما زاد من المخاوف حول أمن المنشآت النفطية الحيوية شمال العراق وتأثير الهجمات على إنتاج الطاقة.

كما شهدت محافظة واسط شرقي العراق مأساة إنسانية أمس الخميس، حيث أدى حريق ضخم في مجمع تجاري بمدينة الكوت إلى مقتل حوالي 50 شخصًا بينهم رجال ونساء وأطفال.

وأعلن محافظ الواسط محمد المياحي الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا، مؤكدًا عدم التهاون مع المسؤولين عن الحادثة التي لا تخلو من ملابسات، ووعد بالكشف عن نتائج التحقيق الأولية خلال 48 ساعة.

هذه التطورات الأمنية والإنسانية في العراق تبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في سبيل حماية أمنها الوطني واستقرارها، وسط تصاعد التوترات ومحاولات زعزعة الاستقرار في مناطق استراتيجية وحيوية.