لمواجهة كورونا.. المغرب يقترض من صندوق النقد الدولي

سيساعد القرض في التخفيف من تأثيرات الأزمة على الاقتصاد. [إنترنت]

أفاد البنك المركزي المغربي، اليوم الأربعاء، بحصوله على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن البنك قوله في بيان: “القرض يأتي في إطار السياسة الاستباقية للبلاد، لمواجهة أزمة جائحة كورونا.. لذا تم استخدام خط الوقاية والسيولة (قرض مالي وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية)”.

والقرض الذي حصلت عليه الرباط، قابل للسداد على مدى 5 أعوام، مع فترة سماح 3 سنوات، دون ذكر سعر الفائدة المحددة بالقرض.

وأضاف البنك المركزي: “الحجم غير المسبوق لهذه الجائحة، يُنذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود 2009، ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، لا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج وعائدات السياحة”.

وبحسب البيان، سيساعد القرض في التخفيف من تأثيرات الأزمة على الاقتصاد، والحفاظ على الاحتياطات من العملات الأجنبية في مستويات مريحة، تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، والشركاء الثنائيين.

يأتي ذلك في حين، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، في وقت سابق، انكماش نمو الاقتصاد المحلي في الربع الثاني من 2020 بنسبة 1.8% على أساس سنوي، بسبب كورونا.

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