لمواجهة كورونا.. صندوق النقد يمنح تونس 743 مليون دولار

عبر الصندوق عن استعداده لتقديم المساعدة للدول الأعضاء الذين في حاجة للتمويل. [سبوتنيك]

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على تقديم منحة لتونس تُقدر بـ743 مليون دولار (2.2 مليون دينار تونسي)، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية.



وعبر صندوق النقد الدولي عن استعداده لتقديم المساعدة للدول الأعضاء الذين هم في حاجة للتمويل لموازنة مصاريفهم.

يأتي ذلك في حين، صرح وزير المالية التونسي نزار يعيش، في وقت سابق أمام البرلمان، بأن صندوق النقد الدولي سيُقدم لتونس مساعدة مالية محترمة في إطار حربها على فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة التونسية، مساء الخميس، بتسجيل 15 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من مجموع 692 تحليلاً مخبرياً ليرتفع إجمالي المصابين إلى 643 حالة مؤكدة من أصل 9570 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 25 شخصا.

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