لن تصدّق.. هذا «الغذاء» يقلل خطر الإصابة بنوع من «السرطان»!

وجدت دراسة أن مادة غذائية يمكن أن تساعد في الحد من خطر الإصابة بنوع معين من “سرطان الأمعاء”.

ووجدت الدراسة التي نقلتها صحيفة “ذا صن”، أن “تناول حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيا مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان “الأمعاء” بنسبة 20% في الحالات التي كانت الأورام فيها إيجابية لبكتيريا “بيفيدوباكتيريوم”، ولكن ليس لجميع أنواع سرطان الأمعاء بشكل عام”.

وأشار الباحثون إلى أن “هذا التأثير كان أكثر وضوحا في حالات سرطان الأمعاء القريب، الذي يصيب الجزء العلوي الأيمن من الأمعاء”.

وأكد الدكتور توموتاكا أوغاي، من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، أن “الزبادي ومنتجات الحليب المخمرة لطالما اعتبرت مفيدة لصحة الجهاز الهضمي”، مضيفا أن “نتائج الدراسة تشير إلى أن التأثير الوقائي قد يكون خاصا بالأورام الإيجابية لبكتيريا “بيفيدوباكتيريوم”.

ووجد الباحثون أن “تناول الزبادي بانتظام قد يؤثر إيجابيا على توازن ميكروبيوم الأمعاء، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان “الأمعاء” القريب”.