لن نتردد في الحرب.. الصّين تُحذّر تايوان من إعلان استقلالها

حذرت بكّين من أنّها لن تتردد في بدء الحرب ضد تايوان، في حالة أقدمت الأخيرة على الاستقلال عن الصين.

وزير الدفاع الصيني وي فنغي وخلال اجتماع جمعه بنظيره الأمريكي لويد أوستن في سنغافورة، قال إنّه يحذر أوستن خلال اجتماعهما من أن الجيش الصيني لن يتردد في بدء الحرب ضد تايوان مهما كان ثمن تلك الخطوة، إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن بلاده، حسبما نقل موقع «إم إس إن» الأمريكي.

ووصف الوزير الصيني أي محاولة لاستقلال تايوان- الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي- بأنّها “مؤامرة، مردفا «جزيرة تايوان هي جزيرة صينية، ومبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية».

ولفت إلى أنّ بكين تدين مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة لتايون، في إشارة إلى عقد صفقة أسلحة بقيمة 120 مليون دولار بين واشنطن وتايبيه مطلع الأسبوع الجاري.

بدورها، نقلت وزارة الدفاع الأمريكية عن أوستن تأكيده على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، ومعارضة التغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن، حسب القناة ذاتها.

ودعا أوستن إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار تجاه تايوان، مضيفا أنّ ناقش العلاقات الدفاعية بين البلدين، فضلاً عن قضايا الأمن العالمي والإقليمي.

وعقد اليوم السبت أول اجتماع مباشر بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأمريكي، على هامش قمة أمنية بارزة تستأنف في سنغافورة بعد توقف دام عامين إثر جائحة كورونا.