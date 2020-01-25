لوزون: إنهم يتلاعبون بكم يا ليبيين!

قال رئيس اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون، إن الشعب الليبي يخسره بعضه بغباء، للدفاع عن دول صديقة فيما بينها، وفق قوله.
وكتب “لوزون” عبر حسابه على فيسبوك، معلقاً على الأحداث الجارية يقول:
بكل واقعية أقول لكم: إننا اليوم كشعب ليبي نخسر بعضنا بغباء.. مدافعين عن دول صديقة فيما بينها.. فتركيا صديقة عظيمة لفرنسا، إن أشهر السيارات التركية التي يتم تجميعها في تركيا هي من ماركة البيجو والرينو، ومصر كذلك صديقة لتركيا، وبالأمس القريب أصدر السيسي تخفيضا للجمارك على الوردات التركية يصل للصفر، وروسيا صديقة لتركيا، وفرنسا صديقة لقطر ولتركيا ومصر والامارات وروسيا، وتجمعهم جميعهم علاقات دبلوماسية واقتصادية متميزة
وأضاف:
بالأمس كان قادة هذه الدول جالسين في برلين كأخوة أعزاء، وأنتم في الخارج صاغرين وأذلاء.
وتابع:
خذوها من يهودي اسمه لوزون،، خذوها من يهودي اسمه لوزون كنتم تلعنونه وتلعنون طائفته وجاليته و ديانته وتلعنون كل من يتعاملون معه،، خذوها من يهودي اسمه لوزون حرّمتم عليه بلاده ليبيا،، خذوها من يهودي اسمه لوزون لم يشارك لحظة في التحريض، ولا الفتنة، ولا القتل،، إنهم يتلاعبون بكم يا ليبيين لكسر اقتصادكم، وطمس هويتكم، وتمزيق نسيجكم الديني والاجتماعي، واحتلال أرضكم.
واختتم رئيس اتحاد يهدو ليبيا حديثه بالقول:
اقولها وبكل شجاعة: لو رضيتم بتسليم ليبيا للأجنبي، فنحن يهود ليبيا لن نرضى، ولن نسمح، هي أرضنا قبلكم، وطز في كل هذه الدول القاتلة لليبيين، والراغبة في استعمارها.
ولو قال قائل بأنني شجاع لأن وراءي إسرائيل فاقولها وبكل وضوح: إسرائيل أشرف من الإمارات ومصر وتركيا وروسيا وقطر وفرنسا.
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