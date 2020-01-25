لوزون: إنهم يتلاعبون بكم يا ليبيين!

لوزون: لو رضيتم بتسليم ليبيا للأجنبي فنحن يهود ليبيا لن نرضى. [أرشيف/سوشيال ميديا]

قال رئيس اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون، إن الشعب الليبي يخسره بعضه بغباء، للدفاع عن دول صديقة فيما بينها، وفق قوله.

وكتب “لوزون” عبر حسابه على فيسبوك، معلقاً على الأحداث الجارية يقول:

بكل واقعية أقول لكم: إننا اليوم كشعب ليبي نخسر بعضنا بغباء.. مدافعين عن دول صديقة فيما بينها.. فتركيا صديقة عظيمة لفرنسا، إن أشهر السيارات التركية التي يتم تجميعها في تركيا هي من ماركة البيجو والرينو، ومصر كذلك صديقة لتركيا، وبالأمس القريب أصدر السيسي تخفيضا للجمارك على الوردات التركية يصل للصفر، وروسيا صديقة لتركيا، وفرنسا صديقة لقطر ولتركيا ومصر والامارات وروسيا، وتجمعهم جميعهم علاقات دبلوماسية واقتصادية متميزة

وأضاف:

بالأمس كان قادة هذه الدول جالسين في برلين كأخوة أعزاء، وأنتم في الخارج صاغرين وأذلاء.