ليالي الظلام تعود إلى ليبيا.. دعوات عاجلة لإنقاذ «شبكة الكهرباء»

تتواصل أزمة الكهرباء في ليبيا مع استمرار الانقطاعات وعودة العتمة إلى عدد من المناطق، وسط تصاعد المطالبات بإيجاد حلول عاجلة ترفع قدرة الشبكة وتحد من الفجوة بين حجم الاستهلاك والطاقة المنتجة.

وفي هذا السياق، طرح المهندس الليبي طارق الشاوش مقترحات لمعالجة أزمة الكهرباء في مدينة الزاوية، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية ترتبط بعدم كفاية الإنتاج مقارنة بحجم الطلب المتزايد على الطاقة.

وقال الشاوش، في منشور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إن العجز في إنتاج الكهرباء تجاوز 1000 ميغاوات، مشيرًا إلى أن معالجة هذا النقص تتطلب تدخلًا من الحكومة وإدارة الشركة العامة للكهرباء عبر توفير قدرات إنتاجية إضافية وتشغيل مشاريع جديدة.

وأوضح أن مدينة الزاوية تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتحسين وضع الشبكة، وفي مقدمتها تشغيل محطة 220 وسط الزاوية الواقعة في منطقة الجامعة القديمة، إضافة إلى تشغيل محطة 220 ترفاس.

كما دعا إلى إنشاء محطة 220 المقررة بدلًا من نظام T-Off، موضحًا أن المشروع مخصص أساسًا كمحطة 220 وليس كمحول أو نقطة ربط فقط، بحسب ما ذكره.

وأشار الشاوش إلى أن تشغيل هذه المحطات يحتاج إلى تحرك جماعي من أهالي الزاوية ومكوناتها الاجتماعية والبلديات، من خلال الضغط على الحكومة والإدارة العليا للشركة العامة للكهرباء للإسراع في تنفيذ المشاريع المتوقفة ووضعها على الخدمة.

وتأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه ليبيا تحديات متكررة في قطاع الكهرباء، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة إلى زيادة الضغط على الشبكة، ما ينعكس على ساعات طرح الأحمال والانقطاعات في عدد من المناطق.

هذا وتعاني منظومة الكهرباء في ليبيا منذ سنوات من تحديات مرتبطة بضعف الإنتاج مقارنة بالاستهلاك، إضافة إلى الحاجة لتطوير شبكات النقل والتوزيع وتنفيذ مشاريع جديدة لرفع كفاءة المنظومة.

وتسعى الشركة العامة للكهرباء إلى دعم الشبكة عبر صيانة الوحدات القائمة وإضافة قدرات إنتاجية جديدة، إلا أن استمرار الفجوة بين العرض والطلب يجعل ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تشغل المواطنين.