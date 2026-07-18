يوم ذهبي للرياضة الليبية.. أبطال «ألعاب القوى» يكتبون بداية قوية في تونس

حققت ألعاب القوى الليبية بداية قوية في بطولة شمال أفريقيا لألعاب القوى لفئتي تحت 18 و20 سنة، المقامة بمدينة عين دراهم التونسية، بعدما توج البطلان الليبيان همام التكماك ويحيى لعريق بميداليتين ذهبيتين في منافسات اليوم الافتتاحي للبطولة.

وأعلنت وزارة الرياضة بدولة ليبيا أن العداء الليبي همام التكماك أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 200 متر، بعدما سجل زمنًا قدره 21.59 ثانية، ليضيف إنجازًا جديدًا للرياضة الليبية في منافسات ألعاب القوى.

كما توج البطل الليبي يحيى لعريق بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص، بعد تحقيقه مسافة بلغت 51.00 مترًا، ليمنح ليبيا ثاني ذهبياتها في البطولة خلال اليوم الأول من المنافسات.

وهنأ وزير الرياضة الليبي الدكتور فؤاد برغش البطلين التكماك ولعريق على هذا الإنجاز، مشيدًا بالمستوى الفني الذي قدماه خلال المنافسات، ومؤكدًا أهمية هذه النتائج في تعزيز حضور ليبيا في البطولات الإقليمية والقارية.

وثمّن وزير الرياضة جهود مدربي اللاعبين، حيث أشاد بدور المدرب خالد الفقي في إعداد البطل همام التكماك، والمدرب محمد وضاح في تطوير مستوى يحيى لعريق، إضافة إلى جهود الاتحاد الليبي لألعاب القوى في رعاية المواهب الرياضية ودعم مسيرتها.

وأكدت الوزارة حرصها على مساندة البرامج التي تهدف إلى تطوير الرياضة الليبية، وتشجيع الأبطال على تحقيق مزيد من النجاحات ورفع اسم ليبيا في المحافل الرياضية الأفريقية والدولية.

وتقام بطولة شمال أفريقيا لألعاب القوى لفئتي تحت 18 و20 سنة بمدينة عين دراهم التونسية خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري، بمشاركة عدد من المنتخبات في المنطقة.