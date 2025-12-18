ليبيا تبدأ تحديث «البرنامج الوطني للرصد والتقييم المتكامل»

شارك مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بصفته عضوًا في اللجنة التوجيهية الوطنية لبرنامج الرصد والتقييم المتكامل (IMAP)، بمقر وزارة البيئة في الاجتماع الأول للجنة، ضمن جهود الكشف والتوجيه المتكامل لحماية البيئة البحرية.

وناقش الاجتماع، الذي حضره وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية وأعضاء اللجنة الوطنية للرصد والمتابعة، آليات تعزيز تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكامل في ليبيا.

وخلصت اللجنة إلى اعتماد مجموعة من التوصيات، من أبرزها تحديث البرنامج الوطني للرصد والتقييم المتكامل وفق خارطة الطريق 2026–2035، وأخذ تقييم مرحلة التنفيذ السابقة للفترة 2017–2023 بعين الاعتبار، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة البحرية والساحلية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مشروع EcAp Med Plus، بالتعاون مع المركز الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، والذي يهدف إلى دعم دول جنوب المتوسط في تطبيق النهج البيئي وتحقيق حالة بيئية جيدة للبحر الأبيض المتوسط.