ليبيا تبرز تراثها الإفريقي في معرض احتفالي بـ«اليوم العالمي للمرأة والطفل»

افتتحت وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، معرضاً للموروث الثقافي الليبي والإفريقي في قاعة المرحوم محمود اللبلاب، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الإفريقية والطفل الإفريقي.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من الصناعات اليدوية والفنون التراثية، إلى جانب أزياء تقليدية وأعمال حرفية تعكس الروابط الثقافية العميقة بين ليبيا ودول القارة الإفريقية.

ويهدف الحدث إلى تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب الإفريقية وتسليط الضوء على الموروث الثقافي الليبي، مؤكداً على الامتداد التاريخي والثقافي المشترك بين ليبيا والقارة الإفريقية.

وتأتي فعاليات معرض الموروث الثقافي الليبي والإفريقي في إطار اهتمام وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية بتسليط الضوء على الهوية الثقافية الليبية وتعزيز الروابط مع الدول الإفريقية.

ويهدف الحدث إلى الحفاظ على التراث الشعبي والفنون التقليدية، وتشجيع التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب، بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك وبناء جسور ثقافية بين ليبيا وبقية القارة الإفريقية.