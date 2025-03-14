ليبيا تترأس جلسة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة                                        

عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أعمال الندوة رفيعة المستوى حول “الإنجازات والتحديات في المنطقة العربية: أعمال الرعاية في الأزمات والحروب”، برئاسة دولة ليبيا، ممثلا بوزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية خليفة الطرمال.

ويأتي الاجتماع، “في إطار الدورة 69 للجنة، لبحث وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW69، وعقده منظمة المرأة العربية ودولة ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع كل من مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن”.

هذا “وحلت نعمت عون، السيدة الأولى اللبنانية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ضيفة شرف على أعمال الندوة، ويشارك فيها لفيف من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية في الدول العربية”.