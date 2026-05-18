ليبيا تحبط مخطط دولي لتهريب «بطاقات مصرفية وغسل أموال»

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إحباط مخطط جرمي واسع النطاق استهدف تقويض النظام المالي في البلاد واستنزاف النقد الأجنبي، وذلك في إطار مهامه واختصاصاته في مكافحة الجرائم المالية المنظمة.

وأوضح الجهاز أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات نفذت عملية رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط أحد المشتبه بهم في حالة تلبس مادي مشهود، بعد تورطه في الاتجار غير المشروع بالبطاقات المصرفية الدولية المرتبطة بالدولار الأمريكي والمخصصة للأغراض الشخصية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المشتبه به (خ. ع. ب) على عدد 409 بطاقة مصرفية صادرة عن عدد من المصارف التجارية الليبية، إضافة إلى 41 بطاقة مغناطيسية خام معدة للاستخدام في عمليات يُشتبه بأنها ترتبط بالاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات المصرفية.

وبحسب الجهاز، كشفت إجراءات الاستدلال عن أسلوب جرمي منظم يعتمد على تهريب البطاقات المصرفية خارج البلاد، بهدف الاستفادة من قيمتها المالية عبر سحبها نقدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم إعادة تدوير العوائد وتحويلها إلى دولة تركيا عبر قنوات مالية موازية وغير مباشرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها.

وأكد الجهاز أن هذه الأفعال تشكل، وفق التكييف القانوني، جرائم تهريب نقد أجنبي وغسل أموال مكتملة الأركان.

وتم إحالة محضر جمع الاستدلالات، رفقة الموقوف تحت حراسة مشددة، إلى مكتب المحامي العام في طرابلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.