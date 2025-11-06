ليبيا تحتضن «منتدى الغاز الدولي».. حوار حول مستقبل الطاقة الإفريقية

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن مشاركة الوزير خليفة رجب عبد الصادق كمتحدث رئيسي في منتدى ليبيا–أفريقيا الدولي للغاز 2025، المزمع عقده يومي 6 و7 ديسمبر 2025 في فندق جي دبليو ماريوت – طرابلس.

ويُعدّ عبد الصادق من القيادات البارزة في قطاع الطاقة، بخبرة واسعة تشمل الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير، وساهم في إطلاق مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها مشروع مصفاة جنوب ليبيا وتطوير حقول نفطية، إضافة إلى تأسيس شركات وطنية ودولية في مجال الاستكشاف والإنتاج والخدمات النفطية.

يشغل الوزير حاليًا منصب وزير النفط والغاز المكلّف وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ويشرف على الاستكشاف وتطوير الاحتياطيات والتخطيط. ويأتي مشاركته في المنتدى ضمن جهود تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة، ويُعقد المنتدى بالشراكة مع S&P Global Commodity Insights ومنظمة IN-VR وThe Energy Circle.

رابط التسجيل للمشاركة في المنتدى: https://lnkd.in/dfGevwYg