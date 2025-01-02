ليبيا تحقق ثلاث جوائز في مسابقة «الأهرام الدولية لزيت الزيتون»

حصلت ليبيا على ثلاث جوائز في مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون لعام 2025، التي أقيمت في مصر بمشاركة 193 عينة من زيت الزيتون من 20 دولة حول العالم.

وأوضح مركز تنمية الصادرات الليبي عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن “الشركات الليبية المشاركة في المسابقة، التي تقيدت بسجل المصدرين، فازت بالميدالية الذهبية والفضية، حيث حصلت شركة المُزارع، التي مقرها مدينة الزاوية، وعلى الميدالية الذهبية عن علامة “TOOR”، فيما حصلت شركة السهل المتحد، التي مقرها في مسلاتة، على الميدالية الفضية، كما فازت شركة ليبيا الخضراء، التي مقرها في طرابلس، بالميدالية الفضية أيضا”.

وأشار المركز إلى أن “هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة لسجل النجاح والتميز للمنتج الليبي، ويعكس جودة زيت الزيتون الليبي وقدرته التنافسية العالية في الأسواق العالمية”.

هذا “وشاركت في المسابقة شركات من سبع دول أوروبية، بالإضافة إلى شركات من ست دول أفريقية، وخمس دول آسيوية، إلى جانب دولتي البرازيل والأرجنتين من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الشركات المصرية، وضمت لجنة التحكيم في المسابقة، محكمين دوليين معتمدين من المجلس الدولي للزيتون من عدة دول مثل إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وتونس والجزائر والمغرب والأردن ومصر”.