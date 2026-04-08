ليبيا تدين الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وتؤكد دعم فلسطين

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بياناً رسمياً، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للإجراءات والانتهاكات التي تستهدف الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقيم الحرية الدينية، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد في مدينة القدس أو المساس بوضعها التاريخي والقانوني.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام حرية العبادة وضمان وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة دون أي قيود أو تضييق، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المقدسات وصون كرامة وحقوق جميع المصلين.

كما جددت الوزارة موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة التزام ليبيا بمساندة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والعدل في المنطقة.

صدر البيان في طرابلس بتاريخ 8 أبريل 2026، عن مكتب الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.