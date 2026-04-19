ليبيا تدين خطوة إسرائيلية بشأن «أرض الصومال»

أعربت دولة ليبيا في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول الإسلامية، عن إدانتها لإعلان (إسرائيل) تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى (أرض الصومال)، معتبرة هذا الإجراء تطورًا يثير القلق على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد البيان أن هذا الإعلان يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على الرفض الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي من شأنها المساس بوحدة الدول أو الانتقاص من سيادتها.

وأشار الوزراء الموقعون على البيان إلى دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، مع التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي.

كما أوضح البيان أن هذه الخطوة تمثل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، محذرًا من أن مثل هذه الإجراءات تعد سابقة خطيرة قد تسهم في تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين الدبلوماسي المخضرم ميخائيل لوتيم أول سفير لإسرائيل لدى إقليم أرض الصومال الانفصالي شمال غرب الصومال، على أن يباشر مهامه في المرحلة الأولى بصفة “غير مقيم”.