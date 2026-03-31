ليبيا تدين مصادقة إسرائيل على قانون «إعدام الأسرى» الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أسس العدالة الدولية ويعرض حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية للخطر، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل ويفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ودعت الخارجية الليبية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجددت ليبيا في ختام بيانها موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.