ليبيا ترأس اجتماعًا عربيًا في الأمم المتحدة لبحث أمن الملاحة

ترأست دولة ليبيا، عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعًا طارئًا للمجموعة العربية على مستوى السفراء والمندوبين الدائمين، خُصص لبحث قضايا أمن الملاحة والتطورات المرتبطة بها مع جمهورية الصين الشعبية.

وعُقد الاجتماع مساء الخميس برئاسة السفير طاهر السني، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة، وبمشاركة المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب وفود الدول العربية الدائمة لدى المنظمة الدولية.

وتركزت المداولات خلال الاجتماع على مناقشة التطورات التي تمس أمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية، إضافة إلى بحث آليات تعامل مجلس الأمن مع المستجدات الراهنة.

كما تناول الاجتماع مستجدات المفاوضات الجارية بشأن مشروع قرار مطروح أمام مجلس الأمن يتعلق بهذه القضايا، في إطار تنسيق المواقف العربية وتعزيز التشاور مع الأطراف الدولية ذات الصلة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بقضايا أمن الممرات البحرية، وأهمية ضمان استقرار حركة الملاحة الدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وأكد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق العربي المشترك داخل الأمم المتحدة، وتعزيز الحوار مع الشركاء الدوليين بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.