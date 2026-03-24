ليبيا ترفع حالة التأهب تحسباً لأيّ تسرب نفطي من الناقلة الروسية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، متابعتها المباشرة لتطورات وضع ناقلة روسية متضررة قبالة السواحل الليبية، مؤكدة أن الجهات المختصة تتعامل مع الحادث ضمن تنسيق حكومي مباشر وبإشراف حكومة الوحدة الوطنية.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أن السلطات الليبية تحركت منذ اللحظات الأولى للحادث، حيث وجّهت حكومة الوحدة الوطنية بتسخير كل الإمكانات لضمان التعامل السريع والفعال مع الوضع.

وأوضح البيان أن غرفة عمليات مركزية جرى تفعيلها وتعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحادث، وتضم المؤسسة الوطنية للنفط إلى جانب الشركات المشغلة للمنشآت البحرية، ومصلحة الموانئ والنقل البحري.

وأضافت المؤسسة أن العمل يجري كذلك عبر تنسيق فني مع شركاء دوليين، من بينهم شركة إيني شمال أفريقيا، إضافة إلى التواصل مع شركات عالمية متخصصة في عمليات الإنقاذ البحري والتعامل مع الحوادث البحرية المماثلة.

وبيّنت المؤسسة أن غرفة العمليات تتولى مهام الرصد والمتابعة الدقيقة لحركة الناقلة المتضررة، إلى جانب تحليل المعطيات الميدانية بشكل مستمر، ودراسة مختلف السيناريوهات المحتملة بما في ذلك السيناريوهات البيئية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب وفق أعلى درجات المهنية والمسؤولية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن حكومة الوحدة الوطنية تتابع الموقف بشكل يومي ومباشر، وتدعم جهود الفرق الفنية العاملة في الميدان، مع تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المختصة إقليميًا ودوليًا.

ووفق البيان، تعمل السلطات على تسخير الخبرات والإمكانات اللازمة لاحتواء الوضع ومنع أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب اتخاذ إجراءات احترازية ميدانية وفق أعلى معايير السلامة لحماية العاملين والمنشآت الحيوية.

وشددت المؤسسة على أن الحفاظ على البيئة البحرية يمثل أولوية قصوى، مؤكدة أن جميع الإجراءات تنفذ وفق المعايير الدولية المعتمدة للحد من المخاطر البيئية ومنع أي تسرب محتمل أو تأثيرات سلبية.

كما أكدت أن الوضع يخضع لمتابعة دقيقة وأن العمل يجري بروح المسؤولية وبالتنسيق الكامل مع المنصات البحرية الليبية وكافة الشركات العاملة في الأنشطة البحرية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الجاهزية للتعامل مع أي طارئ محتمل بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على مقدرات الدولة والبيئة البحرية الليبية.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة المستجدات المتعلقة بالحادث، مؤكدة التزامها بالشفافية وإطلاع الرأي العام على أي تطورات.

وفي السياق ذاته، أشارت المؤسسة إلى رفع حالة الاستعداد والتأهب تحسبًا لأي طارئ، مع تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة الانسكابات النفطية أو أي تسرب محتمل من حمولة الناقلة.

وأضاف البيان أن فرق الاستجابة رفعت مستوى جاهزيتها، كما جرى وضع جميع المعدات الخاصة بالسيطرة على التسربات في حالة استعداد كامل وتحت تصرف حكومة الوحدة الوطنية للتعامل مع أي تطورات محتملة.