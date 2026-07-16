موجة حر تضرب مناطق الشمال.. درجات الحرارة تقترب من 44 درجة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس يبقى دون تغيرات كبيرة على معظم مناطق البلاد خلال اليوم الخميس 16 يوليو 2026 ويوم غد الجمعة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي بداية من السبت.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء خلال ساعات النهار في مناطق الشمال الغربي تشهد تذبذبًا في درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين الارتفاع والانخفاض، حيث تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، مع ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة في مناطق الدواخل بالشمال الغربي تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، بينما تكون الأجواء معتدلة على باقي مناطق ليبيا.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة في مناطق الشمال الشرقي تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية، فيما تسجل مناطق الوسط والجنوب درجات تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية، وتصل في غدامس إلى 45 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي بداية من يوم السبت بموجة ساخنة متوسطة الشدة، حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقعة مبدئيًا بين 37 و44 درجة مئوية، على أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، مع امتداد تأثيرها بشكل أقل إلى مناطق الشمال الشرقي.

وفي النشرة البحرية، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة من الاتجاه الشمالي الغربي “شرش” على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وبحسب النشرة، تكون السماء على الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية “براني” إلى متغيرة الاتجاه، تتحول غدًا إلى شمالية غربية “شرش” على سواحل مصراتة وسرت، وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل الغربي بين أقل من 0.25 و0.50 متر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج إلى هادئة، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية، مع بقاء مدى الرؤية جيدًا.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية “شرش” على معظم الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

وتتراوح أمواج البحر على الساحل الشرقي بين 0.25 و2 متر، وتكون حالة البحر هادئة إلى خفيفة الموج، فيما تصبح قليلة الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

وأوضح المركز أن درجة حرارة سطح البحر على الساحل الشرقي تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، بينما تكون الرؤية جيدة، وتصبح متوسطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.