ليبيا تستعرض إنجازاتها بـ«دعم المرأة» في الأمم المتحدة

في إطار مشاركتها الفاعلة في الدورة 69 للجنة وضع “المرأة” بالأمم المتحدة، ألقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة حورية الطرمال، كلمة ممثلةً لدولة ليبيا خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى، حيث استعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية في مجال دعم وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وسلطت الوزيرة الضوء “على الإصلاحات والسياسات التي تبنتها الحكومة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، مشيرةً إلى “البرامج التي استهدفت التمكين الاقتصادي، ودعم رائدات الأعمال، وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وحماية حقوقها في ظل التحديات الراهنة”.

وأكدت التزام ليبيا “بالعمل على تحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، رغم التحديات التي فرضتها الأزمات والصراعات”.

وشهدت الجلسة “مشاركة ممثلين عن حكومات، ومنظمات دولية، وخبراء في قضايا المرأة، حيث تم تبادل التجارب والأفكار حول أفضل الممارسات لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة”.

وتأتي هذه المشاركة “تأكيدًا على الحضور الفاعل لدولة ليبيا في المحافل الدولية المعنية بحقوق المرأة، وعلى الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان تمكين النساء وإدماجهن في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار المستدام”.