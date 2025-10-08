ليبيا تسجل أول إصابة مؤكدة بمرض «حمى كيو» في الزنتان

أعلن المركز الليبي لأبحاث أمراض المناطق الحارة والعابرة للحدود، تسجيل أول إصابات مؤكدة بمرض “حمى كيو” في قطيعين من الأغنام بمدينة الزنتان، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُسجل فيها المرض داخل ليبيا.

وأوضح المركز في بيان رسمي أن التحاليل المخبرية أثبتت وجود العدوى في الحيوانات، فيما تتواصل فحوص إضافية للتأكد من مدى انتشار المرض في المناطق المجاورة.

وأكد أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الوقاية والسيطرة بعد استكمال النتائج.

وأضاف البيان أن “حمى كيو” تُعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتسببها بكتيريا كوكسيلا بورنيتي، وهي بكتيريا شديدة المقاومة للحرارة والجفاف، ما يجعلها قادرة على البقاء في البيئة لأشهر وربما سنوات.

وأشار المركز إلى أن العدوى غالبًا ما تنتقل إلى البشر عبر استنشاق الغبار أو الرذاذ الملوث ببقايا الحيوانات أو التربة، في حين تظهر على البشر أعراض مثل الحمى، والصداع، والسعال، وآلام العضلات والمفاصل، والغثيان، والإسهال.

وفيما يتعلق بالحيوانات، أوضح المركز أن معظم الإصابات لا تظهر عليها أعراض سريرية، إلا أن المجترات المصابة قد تعاني من الإجهاض، والتهابات تناسلية، والعقم. كما تنتقل العدوى بكثافة خلال الولادة عبر المشيمة والسوائل الجنينية.

وحذر المركز من أن إصابة النساء الحوامل بالمرض قد تؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة أو ولادة أجنة ميتة، مشيرًا إلى أن البكتيريا قد تسبب مضاعفات خطيرة في المشيمة تؤثر على نمو الجنين.

وأكد المركز على أهمية اتباع تدابير الوقاية الشخصية والتعامل الآمن مع الحيوانات ومنتجاتها، داعيًا إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق الريفية ومزارع الثروة الحيوانية.