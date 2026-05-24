ليبيا تسجل حضوراً لافتاً في قمة إسطنبول.. ملفات «أمن الطاقة» على الطاولة

شاركت ليبيا في فعاليات قمة إسطنبول للموارد الطبيعية 2026، التي انعقدت في مدينة إسطنبول التركية يوم 22 مايو 2026، بتمثيل وزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق، إلى جانب وزراء ومسؤولين من عدة دول شملت تركيا وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا ومولدوفا ونيجيريا والصومال، وفق ما أعلنته وزارة النفط والغاز الليبية.

وركزت القمة على التحولات المتسارعة في قطاعي الطاقة والموارد الطبيعية، مع تسليط الضوء على تنامي دور تركيا في أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى مناقشة ملفات أمن الطاقة والمعادن الحيوية والتحديات الجيوسياسية المرتبطة بإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد الدولية.

وبحث المشاركون خلال جلسات القمة فرص تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، إلى جانب تنامي الطلب على المعادن الحيوية المستخدمة في الصناعات الحديثة وتقنيات التحول الطاقي.

وشهدت الجلسة الثانية من القمة مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية القمة باعتبارها منصة للحوار والتعاون والتبادل الاستراتيجي بين الدول، مشيرًا إلى أن تركيا تسعى إلى تعزيز موقعها كأحد الفاعلين الرئيسيين في النظام العالمي للطاقة والموارد الطبيعية.

وتأتي القمة في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تغيرات متسارعة مرتبطة بالأمن الطاقي والتحولات الجيوسياسية، ما يدفع الدول إلى توسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي لضمان استقرار الإمدادات وتعزيز الاستثمارات في قطاع الموارد الطبيعية.