ليبيا تشارك بأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية

شارك وفد ليبيا برئاسة وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ “162” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وكان انطلق الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بحضور وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة صباح اليوم، للتحضير لاجتماعات الدورة 162للمجلس، لتنسيق المواقف وتبادل الآراء حول القضايا المطروحة على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.