ليبيا تشارك بأعمال «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في تركيا

وصل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الخميس إلى الجمهورية التركية، للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026م، الذي تحتضنه مدينة أنطاليا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة ليبيا على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وإبراز دورها الفاعل في دعم مسارات الحوار والتعاون متعدد الأطراف.

كما تعكس المشاركة تمثيلًا سياديًا مؤثرًا، يسهم في تعزيز انخراط ليبيا كشريك مسؤول في القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز علاقات التعاون مع مختلف الدول.

وتعقد النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا تحت شعار “التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل” بين يومي 17 ـ 19 أبريل، ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى نحو 5 آلاف ضيف من أكثر من 150 دولة، وتضم قائمة المشاركين ما يزيد على 20 رئيس دولة وحكومة، ونحو 15 نائب رئيس دولة ورئيس حكومة، وأكثر من 50 وزيرا بينهم أكثر من 40 وزيرا للخارجية