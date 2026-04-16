ليبيا تشارك باجتماعات «البرلماني الدولي» في تركيا

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، ورئيس الشعبة البرلمانية الليبية لدى الاتحاد البرلماني الدولي، فوزي النويري، بصفته رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بالإنابة، في الاجتماع المشترك لرؤساء المجموعات الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الهيئات المتخصصة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة رقم 152، في إطار التحضيرات الجارية لأعمالها.

كما شهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر بين المشاركين حول البنود الطارئة المتوقع إدراجها ضمن جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة الأنشطة المزمع تنفيذها في مجال حقوق الإنسان على المستوى البرلماني الدولي.

إلى ذلك، شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي، فوزي النويري، في أعمال المؤتمر الخامس لشبكة برلمانات حركة عدم الانحياز (NAM PN)، وذلك بصفته نائبًا لرئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز عن المجموعة الإفريقية، وبمشاركة عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة سلطنة المسماري، وذلك في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، على هامش أعمال الجمعية 152 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأفاد مجلس النواب أن أعمال المؤتمر تناولت مناقشة مشروع قرار يتعلق بإنشاء المقر الرئيسي لشبكة برلمانات حركة عدم الانحياز، إضافة إلى بحث منح صفة مراقب للبرلمان العربي لدى الشبكة، في إطار تطوير آليات العمل البرلماني وتعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء.

وفي سياق متصل، شارك النويري ضمن وفد مجلس النواب في سلسلة اجتماعات عُقدت على هامش الجمعية 152 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول، والتي شملت مشاركات في المجموعات العربية والإفريقية والإسلامية بهدف تنسيق المواقف وتعزيز الحضور البرلماني الدولي.

وأوضح المجلس أن النويري شارك رفقة عضوتي الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي، د. ربيعة أبوراص وفاطمة الصويعي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، والذي ناقش اللائحة الداخلية للمجموعة، والشواغر المطلوب ملؤها خلال أعمال الجمعية الحالية، إلى جانب تبادل الآراء حول إدراج بنود طارئة على جدول الأعمال، ومناقشة التشكيل الحالي للمناصب عبر المجموعات الجيوسياسية، والتمثيل في اللجان والهيئات المختلفة وفق الدول العربية، إضافة إلى بحث التوصل إلى موقف عربي موحد بشأن الترشيحات لمنصب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

كما شارك النويري في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية، والذي ناقش اعتماد ملخص أعمال اجتماع المجموعة الإفريقية الذي عقد في جنيف خلال العام الماضي، واستعرض تقرير ممثلي المجموعة في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب مناقشة المناصب التي ستتولاها المجموعة الإفريقية خلال أعمال الجمعية الحالية، والاستماع إلى المرشحين لمنصب الأمين العام للاتحاد، إضافة إلى عرض الوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي، الذي قدمه نائب رئيس اللجنة الفرعية المالية.

وفي إطار المشاركات البرلمانية، شاركت عضو الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي فاطمة الصويعي في الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية، والذي ناقش تبني موقف موحد تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالبند الطارئ المدرج على جدول أعمال الجمعية.

مجلس النواب يشارك في اجتماع “برلمانات من أجل فلسطين” بإسطنبول

شارك عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور عبد السلام نصية، في اجتماع “برلمانات من أجل فلسطين” الذي عُقد بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال الاجتماع، ألقى نصية كلمة أكد فيها أن المرحلة الراهنة تمثل نقطة مفصلية تتطلب الانتقال من مواقف التضامن السياسي إلى مستوى المساءلة القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يعد مجرد أزمة سياسية، بل انتهاك جسيم ومنهجي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة عدم مشروعية ممارسات الاحتلال، في حين تواصل المحكمة الجنائية الدولية النظر في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وهو مسار يستوجب الدعم دون تردد وبعيدًا عن أي ضغوط سياسية، محذرًا من أن تجاهل هذه المرجعيات يقوض النظام الدولي القائم على سيادة القانون ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرارين 242 و338، تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال، كما نص القرار 2334 على عدم شرعية الاستيطان، في حين جددت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، إلا أن هذه القرارات لا تزال غير منفذة بسبب غياب الإرادة الدولية.

وفي السياق ذاته، أعرب نصية عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق لأي تشريعات أو مقترحات صادرة عن الكنيست الإسرائيلي تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه التوجهات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

وجدد التأكيد على موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية وعادلة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي يضطلع بمسؤولية وطنية وقومية في تبني مواقف وتشريعات داعمة للشعب الفلسطيني، ورافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

كما شدد على أهمية دعم وتطوير أعمال مجموعة “برلمانات من أجل فلسطين” باعتبارها إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتعزيز التنسيق البرلماني الدولي وتوحيد المواقف وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التأثير السياسي والقانوني لهذه الجهود.