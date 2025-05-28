ليبيا تشارك باجتماع «خبراء شؤون المفقودين شمال إفريقيا والشرق الأوسط» في العراق

شاركت دولة ليبيا، ممثلة في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في الاجتماع الإقليمي لخبراء شؤون المفقودين في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذي استضافته جمهورية العراق بدعوة رسمية من وزارة الخارجية العراقية واللجنة الدولية لشؤون المفقودين.

وترأس الوفد الليبي رئيس الهيئة أ.د كمال السيوي، حيث قدّم إحاطة شاملة حول جهود حكومة الوحدة الوطنية في ملف المفقودين، مستعرضًا ما تحقق من خطوات مهمة على صعيد البحث والتعرف، بما في ذلك توطين تقنية تحليل الحمض النووي (DNA) واستخدامها في التعرف على الجثث مجهولة الهوية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من الدول المعنية بهذا الملف الإنساني، من بينها الكويت، العراق، اليمن، وفلسطين، إلى جانب مؤسسات دولية متخصصة.

وحظيت التجربة الليبية باهتمام وتقدير كبيرين خلال جلسات النقاش، حيث أُشيد بالتقدم المحرز في معالجة قضايا المفقودين، والآليات الفنية والتقنية التي طورتها الهيئة، في ظل بيئة معقدة وتحديات متعددة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول المتأثرة بملف المفقودين، بما يسهم في تطوير منهجيات فعّالة تكفل العدالة والإنصاف لضحايا النزاعات وأسرهم.