ليبيا تشارك باجتماع وزاري رفيع المستوى في الجزائر

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، في اجتماع وزاري رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية والذي نظمته الجزائر يوم 20 يناير 2025م، بمناسبة ترأسها مجلس الأمن.

ويأتي هذا الاجتماع “في إطار التحضيرات لمناقشة القضايا الإقليمية على طاولة مجلس الأمن الدولي، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي والقارة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص مستجدات القضية الفلسطينية”.

وخلال كلمته، أكد الباعور، “على موقف ليبيا الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة ممارسات الاحتلال غير القانونية التي تعرقل مسارات السلام. وأشار إلى ضرورة استغلال الزخم السياسي الحالي لدفع المجتمع الدولي نحو تحمل مسؤولياته الأخلاقية والتاريخية لدعم الشعب الفلسطيني”.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى الباعور، “لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في دعم القضايا العربية المشتركة”.

وفي ختام الاجتماع، أعرب “عن تقدير ليبيا للمبادرة الجزائرية، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون المستمر في كافة المحافل لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة”.