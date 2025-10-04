ليبيا تشارك بالاجتماع رؤساء أركان دول مبادرة «5+5» في تونس

شارك الفريق أول ركن “محمد الحداد”، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، مع وفد رفيع المستوى، في الاجتماع السابع عشر لرؤساء أركان جيوش دول مبادرة (5+5) دفاع، والذي انعقد في العاصمة تونس.

واستُقبل الوفد من قبل الفريق أول “الحبيب الضيف”، مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن والدفاع التونسي.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء أركان القوات المسلحة من الدول الأعضاء في المبادرة، وهي: تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، وإسبانيا.

وتناول الاجتماع مناقشة التحديات الأمنية التي تواجه منطقة حوض البحر المتوسط، مع التركيز على مكافحة الإرهاب، تهريب المخدرات، الإتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية.

وفي كلمته، عبّر الفريق أول “محمد الحداد” عن شكره العميق لتونس على حسن الاستقبال والتنظيم، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

كما شدّد على ضرورة تطوير القدرات الدفاعية للدول الأعضاء من خلال تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة، وتطوير آليات المراقبة البحرية والجوية.

وتم خلال المؤتمر تحديد التحديات الأمنية المستقبلية وطرح اقتراحات لتطوير آليات التعاون في مواجهة تلك التهديدات.

وفي ختام المؤتمر، قام الوفد الليبي والوفود المشاركة بزيارة المتحف الوطني التونسي في باردو.