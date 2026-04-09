ليبيا تشارك بمؤتمر «الإنتربول» في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن لواء نورالدين الشعلالي، رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، يشارك في فعاليات المؤتمر الحادي والعشرين لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية (INTERPOL)، المنعقد في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2026م.



وأوضحت الوزارة أن المشاركة تأتي تلبيةً للدعوة الرسمية من الأمانة العامة للإنتربول، لمناقشة محاور مهمة تشمل تبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنسيق المباشر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات الأمنية لمواجهة التحديات الإجرامية الحديثة والناشئة.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على تعزيز حضور الدولة الليبية في المحافل الأمنية الدولية وتطوير قدرات كوادرها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وترسيخ مبدأ سيادة القانون بالتعاون مع الشركاء الدوليين.