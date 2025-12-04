ليبيا تشارك بمؤتمر «قادة الشرطة والأمن» العرب في تونس

شارك وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يضم اللواء محمد المرحاني، واللواء فتحي الصيد، والعقيد عمر عظام في المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد بالعاصمة التونسية، بمشاركة واسعة من القيادات الأمنية العربية والمنظمات الدولية.

وركز المؤتمر على تعزيز التعاون الأمني العربي ومواجهة التهديدات المتصاعدة للمخدرات التصنيعية، وناقش تطوير استراتيجيات مشتركة لمكافحة شبكات تصنيع وتوزيع المخدرات، مع التركيز على حماية الشباب والمجتمع من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بهذه المواد.

وتضمّنت مداولات المؤتمر دعوة الدول الأعضاء إلى تحديث تشريعاتها المتعلقة بالمواد الكيميائية، وتشديد الرقابة على تداولها، وإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة شبكات تصنيع المخدرات، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية وطنية ودعم الأسبوع العربي للوقاية من المخدرات.

كما أوصى المؤتمر بتعزيز التعاون مع الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون واعتمد تقارير وتوصيات الاجتماعات الأمنية لعام 2025، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماد الإجراءات اللازمة وتوحيد الجهود على مستوى المنطقة.

ويعكس مشاركة ليبيا في المؤتمر حرص وزارة الداخلية على الانخراط الفعّال في جهود الأمن الإقليمي ومكافحة الجريمة المنظمة، بما يسهم في تعزيز السلامة المجتمعية وتقوية آليات التعاون بين الدول العربية في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة.

وتعود اجتماعات قادة الشرطة والأمن العرب إلى عقود من التعاون المشترك بين الدول العربية، وتركز هذه الاجتماعات على تبادل الخبرات وتنسيق الإجراءات لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك المخدرات والأسلحة والجرائم الإلكترونية، كما تم اعتماد برامج توعية مشتركة لتعزيز الوعي الأمني والقانوني لدى المواطنين.