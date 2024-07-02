ليبيا تشارك بمهرجان «الإذاعة والتلفزيون العربي» في تونس

شارك وفد من شبكة “إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية”، في الدورة 24 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي، التي نظمت في تونس.

وبحسب وكالة “وال”، “مثلت مشاركة الوفد الليبي في المهرجان خطوة لتعزيز التعاون والتواصل الإعلامي بين ليبيا والدول العربية”.

وأجرى الوفد الليبي المشارك في المهرجان، العديد من اللقاءات مع ممثلي شبكات إذاعات وتلفزيونات عمومية ومنظمات إعلامية عربية ودولية، وشركات إنتاج للأعمال الإذاعية والتلفزيونية من مختلف الدول العربية.

وناقش الوفد الليبي، “سبل تطوير التعاون الإعلامي بين ليبيا والدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب، وإمكانية مشاركة الإنتاجات الليبية في مختلف المحافل العربية والدولية”.

وأظهر الوفد الليبي تفاعله الكبير مع مختلف فعاليات المهرجان، وحرصه على إبراز ثقافة ليبيا وتراثها من خلال الأعمال الإذاعية والتلفزيونية التي عرضت.

وأوضح مدير إذاعة ليبيا الوطنية المسموعة بالشبكة أحمد المقصبي لـ«بوابة الوسط»، “أن اجتماعات الوفد الليبي مع العديد من الوفود المشاركة في المهرجان استهدفت الوصول إلى عدة تفاهمات واتفاقات مع هذه الجهات تتمثل في العمل على خلق تبادلات برامجية وخبرات إعلامية وفنية وإقامة ورش عمل مشتركة وتدريب الكوادر الليبية والعمل على خلق فرص للإنتاج المشترك مع الشبكة في مجالات الدراما والبرامج الفنية والثقافية والطفل”.

وقال المقصبي: “إن إدارة شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية سعت للتواجد في مثل هذه الفاعليات لإثبات عودة الإعلام الليبي للمشاركة في المحافل الإعلامية الدولية والإقليمية لنقل الصورة الحقيقية لما تشهده ليبيا من خطوات وإجراءات تسعى إلى التطوير الإعلامي فنيا ومهنيا”.

وأضاف أن “الجهات المشاركة في المهرجان أبدت ترحيبها بالمبادرات كافة للعمل مع شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا، وأكدت رغبتها في التواصل والعمل المشترك بما يعود بالفائدة على الجميع وتقريب أواصر العلاقات وتدعيمها وديمومتها وتطويرها بصفة مستمرة والتواجد على الساحة الإعلامية”.

وأشار مدير إذاعة ليبيا الوطنية المسموعة، “إلى أن الوفد الليبي المشارك في فعاليات مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي، توصل إلى تفاهم حول «مسودة مشروع اتفاقية» بين كل من شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية والتلفزة التونسية والإذاعة الجزائرية”.

هذا وضم الوفد الليبي المشارك في المهرجان مدير عام شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، وعددا من مديري الإدارات بالشبكة.

وأقيمت الدورة 24 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو الماضي، تحت شعار “نصرة فلسطين”.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك عروض الأعمال الإذاعية والتلفزيونية، والندوات، وورش العمل، والمعارض.