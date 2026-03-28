ليبيا تشارك بإعداد تقرير «المناخ العالمي» لعام 2025

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية مشاركة دولة ليبيا في إعداد البيان السنوي لحالة المناخ العالمي لعام 2025، الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ضمن مطبوعها رقم 1391، في إطار مساهمة الدول الأعضاء في رصد وتحليل التغيرات المناخية والظواهر المتطرفة على مستوى العالم.

وأوضح البيان أن التقرير السنوي لحالة المناخ العالمي يُعد من أبرز الإصدارات الدورية التي تصدرها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث يُنجز بمشاركة الدول الأعضاء، إلى جانب مراكز البيانات ووكالات الأمم المتحدة، بهدف تقديم صورة شاملة عن واقع المناخ والتحديات المرتبطة به.

وبيّنت الجهات المعنية أن آلية إعداد التقرير تعتمد على إدخال كل دولة عضو بياناتها ومعلوماتها عبر منصة إلكترونية مخصصة، يشرف عليها المنسق الوطني المختص، وتشمل هذه البيانات رصد الظواهر المناخية الشديدة والمتطرفة وتأثيراتها.

واستنادًا إلى هذه المعطيات، يعمل خبراء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على تحليل البيانات وصياغة التقرير النهائي، الذي يُنشر سنويًا ليكون مرجعًا دوليًا معتمدًا في متابعة تطورات المناخ وتقييم المخاطر المرتبطة به.

وتعكس مشاركة ليبيا في هذا التقرير التزامها بالتعاون الدولي في مجال الرصد المناخي، والمساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى فهم التغيرات المناخية وتعزيز آليات التعامل مع تداعياتها.