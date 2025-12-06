ليبيا تشارك في اجتماعات المجلس العربي للسكان والتنمية في بغداد

شاركت ليبيا في اجتماعات الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، التي انعقدت في بغداد يومي 3 و4 ديسمبر 2025، بمشاركة وفود رسمية من الدول العربية، حيث تسلّم العراق رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

ومثّل ليبيا في الاجتماعات وفد من وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، الذي ألقى كلمة نقل فيها تقدير بلاده لجمهورية العراق على ما وفّرته من حسن ضيافة وتنظيم، كما أشاد بجهود جامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس في تعزيز التعاون العربي في قضايا السكان والتنمية.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذه الاجتماعات في إطار التزامها بدعم الجهود العربية المشتركة الهادفة إلى وضع سياسات سكانية متوازنة وتعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة.