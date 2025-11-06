ليبيا تشارك في قمة «الأمم المتحدة» لتغير المناخ

انطلقت اليوم أعمال الدورة الثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في مدينة بيليم البرازيلية، بمشاركة ليبيا ممثلة بوزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور إبراهيم العربي منير على رأس وفد رسمي يضم عددًا من المختصين والخبراء في مجالات.

ويشارك الوفد الليبي في الجلسات الافتتاحية للمؤتمر لنقل موقف البلاد في ملف التكيف وبناء القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور التمويل المناخي والمنح الدولية لضمان وصول الدول النامية إلى الموارد المخصصة للتكيف بشكل عادل وفعّال.

ويظهر الوفد الليبي بين ممثلي الدول العربية والآسيوية والأفريقية في القاعة الرئيسية للمؤتمر، في مشهد يعكس تنامي حضور ليبيا في المحافل البيئية الدولية والتزامها المستمر بمسار العمل المناخي ضمن إطار اتفاق باريس وتحديث مساهماتها المحددة وطنياً (NDC).